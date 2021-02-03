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Светлана Кузнецова потерпела разгромное поражение на старте турнира в Мельбурне

Светлана Кузнецова потерпела разгромное поражение на старте турнира в Мельбурне
Теннис / WTA 0

Российская теннисистка Светлана Кузнецова не смогла пробиться во второй круг турнира в Мельбурне (Австралия). На старте соревнований она разгромно проиграла представительнице США Дженнифер Брэйди, посеянной под седьмым номером, со счётом 3:6, 0:6. Продолжительность противостояния составила 1 час 1 минуту.

Кузнецова трижды подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и реализовала 1 из 4 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 3 эйса, ни одной двойной ошибки и 5 брейков.

За выход в четвертьфинал Брэйди поспорит с украинкой Мартой Костюк.

Ранее в первом круге проиграла россиянка Анна Блинкова. Она взяла всего два гейма в противостоянии с Онс Жабер из Туниса — 1:6, 1:6. Турнир в Мельбурне завершится 7 февраля.

Мельбурн-3 (ж). 1-й круг
03 февраля 2021, среда. 06:35 МСК
Дженнифер Брэйди
США
Дженнифер Брэйди
Д. Брэйди
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
3 		0  
         
Светлана Кузнецова
Россия
Светлана Кузнецова
С. Кузнецова
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