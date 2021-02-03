Светлана Кузнецова потерпела разгромное поражение на старте турнира в Мельбурне
Российская теннисистка Светлана Кузнецова не смогла пробиться во второй круг турнира в Мельбурне (Австралия). На старте соревнований она разгромно проиграла представительнице США Дженнифер Брэйди, посеянной под седьмым номером, со счётом 3:6, 0:6. Продолжительность противостояния составила 1 час 1 минуту.
Кузнецова трижды подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и реализовала 1 из 4 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 3 эйса, ни одной двойной ошибки и 5 брейков.
За выход в четвертьфинал Брэйди поспорит с украинкой Мартой Костюк.
Ранее в первом круге проиграла россиянка Анна Блинкова. Она взяла всего два гейма в противостоянии с Онс Жабер из Туниса — 1:6, 1:6. Турнир в Мельбурне завершится 7 февраля.
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