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Александрова победила чемпионку «Ролан Гаррос» и сыграет с Халеп в Мельбурне

Александрова победила чемпионку «Ролан Гаррос» и сыграет с Халеп в Мельбурне
Теннис / WTA 0

Российская теннисистка Екатерина Александрова, посеянная на турнире в Мельбурне под девятым номером, вышла в четвертьфинал, обыграв представительницу Польши Игу Свёнтек (6) со счётом 6:4, 6:2. Продолжительность противостояния составила 1 час 18 минут.

Екатерина 7 раз подала навылет, совершила 5 двойных ошибок и реализовала 4 из 8 брейк-пойнтов. На счету действующей победительницы Открытого чемпионата Франции 2 эйса, ни одной двойной ошибки и 1 брейк.

За выход в полуфинал соревнований Александрова поспорит с румынкой Симоной Халеп (1), которая победила немку Лауру Зигемунд (16) со счётом 6:2, 6:4. В рейтинге WTA Екатерина занимает 33-ю строчку, Симона — вторую. Турнир в Мельбурне завершится 6 февраля.

Мельбурн-2 (ж). 3-й круг
03 февраля 2021, среда. 07:45 МСК
Екатерина Александрова
33
Россия
Екатерина Александрова
Е. Александрова
2-й сет
1 : 0
1 2 3
         
6 		5  
4 		2  
         
Ига Свёнтек
17
Польша
Ига Свёнтек
И. Свёнтек
Мельбурн-2 (ж). 3-й круг
03 февраля 2021, среда. 07:35 МСК
Симона Халеп
2
Румыния
Симона Халеп
С. Халеп
2-й сет
1 : 0
1 2 3
         
6 		5  
2 		4  
         
Лаура Зигемунд
51
Германия
Лаура Зигемунд
Л. Зигемунд
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