Александрова победила чемпионку «Ролан Гаррос» и сыграет с Халеп в Мельбурне
Российская теннисистка Екатерина Александрова, посеянная на турнире в Мельбурне под девятым номером, вышла в четвертьфинал, обыграв представительницу Польши Игу Свёнтек (6) со счётом 6:4, 6:2. Продолжительность противостояния составила 1 час 18 минут.
Екатерина 7 раз подала навылет, совершила 5 двойных ошибок и реализовала 4 из 8 брейк-пойнтов. На счету действующей победительницы Открытого чемпионата Франции 2 эйса, ни одной двойной ошибки и 1 брейк.
За выход в полуфинал соревнований Александрова поспорит с румынкой Симоной Халеп (1), которая победила немку Лауру Зигемунд (16) со счётом 6:2, 6:4. В рейтинге WTA Екатерина занимает 33-ю строчку, Симона — вторую. Турнир в Мельбурне завершится 6 февраля.
Мельбурн-2 (ж). 3-й круг
03 февраля 2021, среда. 07:45 МСК
33
Екатерина Александрова
Е. Александрова
2-й сет
1 : 0
|1
|2
|3
|
|5
|
|2
17
Ига Свёнтек
И. Свёнтек
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