Александрова победила чемпионку «Ролан Гаррос» и сыграет с Халеп в Мельбурне

Российская теннисистка Екатерина Александрова, посеянная на турнире в Мельбурне под девятым номером, вышла в четвертьфинал, обыграв представительницу Польши Игу Свёнтек (6) со счётом 6:4, 6:2. Продолжительность противостояния составила 1 час 18 минут.

Екатерина 7 раз подала навылет, совершила 5 двойных ошибок и реализовала 4 из 8 брейк-пойнтов. На счету действующей победительницы Открытого чемпионата Франции 2 эйса, ни одной двойной ошибки и 1 брейк.

За выход в полуфинал соревнований Александрова поспорит с румынкой Симоной Халеп (1), которая победила немку Лауру Зигемунд (16) со счётом 6:2, 6:4. В рейтинге WTA Екатерина занимает 33-ю строчку, Симона — вторую. Турнир в Мельбурне завершится 6 февраля.