Андрей Рублёв вывел Россию вперёд в матче с Японией на ATP Cup
Российский теннисист Андрей Рублёв обыграл представителя Японии Йосихито Нисиоку в матче командного турнира ATP Cup в Мельбурне (Австралия) со счётом 6:1, 6:3. Продолжительность поединка составила 1 час 4 минуты.
Андрей дважды подал навылет, совершил 3 двойные ошибки и реализовал 5 из 8 брейк-пойнтов. На счету его соперника 3 эйса, ни одной двойной ошибки и 1 брейк.
Во втором матче противостояния Россия — Япония сыграют Даниил Медведев и Кей Нисикори. В первом туре сборная России обыграла команду Аргентины со счётом — 2-1. В полуфинал ATP Cup выйдут победители четырёх групп. Турнир завершится 6 февраля.
В январе 2020 года первым победителем ATP Cup стала сборная Сербии. В финале сербы обыграли команду Испании.
Рекомендуем вам
- 3 февраля 2021
-
10:43
-
10:21
-
09:19
-
09:11
-
08:59
-
08:48
-
08:35
-
08:03
-
04:52
- 2 февраля 2021
-
22:59
-
20:39
-
19:43
-
18:27
-
17:49
-
15:51
-
15:03
-
14:47
-
14:26
-
13:24
-
13:01
-
12:39
-
12:15
-
11:56
-
11:28
-
10:46
-
10:33
-
10:15
-
09:41
-
09:21
-
09:11
-
08:35
-
08:23
-
07:41
-
07:15
- 1 февраля 2021
-
23:35
Партнерский контент
Рекомендуем вам