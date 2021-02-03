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Андрей Рублёв вывел Россию вперёд в матче с Японией на ATP Cup

Андрей Рублёв вывел Россию вперёд в матче с Японией на ATP Cup
Теннис / ATP 0

Российский теннисист Андрей Рублёв обыграл представителя Японии Йосихито Нисиоку в матче командного турнира ATP Cup в Мельбурне (Австралия) со счётом 6:1, 6:3. Продолжительность поединка составила 1 час 4 минуты.

Андрей дважды подал навылет, совершил 3 двойные ошибки и реализовал 5 из 8 брейк-пойнтов. На счету его соперника 3 эйса, ни одной двойной ошибки и 1 брейк.

Во втором матче противостояния Россия — Япония сыграют Даниил Медведев и Кей Нисикори. В первом туре сборная России обыграла команду Аргентины со счётом — 2-1. В полуфинал ATP Cup выйдут победители четырёх групп. Турнир завершится 6 февраля.

В январе 2020 года первым победителем ATP Cup стала сборная Сербии. В финале сербы обыграли команду Испании.

ATP Cup. Группа D
03 февраля 2021, среда. 09:35 МСК
Андрей Рублёв
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
1 		3  
         
Йосихито Нисиока
Япония
Йосихито Нисиока
Й. Нисиока
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