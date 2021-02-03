Андрей Рублёв вывел Россию вперёд в матче с Японией на ATP Cup

Российский теннисист Андрей Рублёв обыграл представителя Японии Йосихито Нисиоку в матче командного турнира ATP Cup в Мельбурне (Австралия) со счётом 6:1, 6:3. Продолжительность поединка составила 1 час 4 минуты.

Андрей дважды подал навылет, совершил 3 двойные ошибки и реализовал 5 из 8 брейк-пойнтов. На счету его соперника 3 эйса, ни одной двойной ошибки и 1 брейк.

Во втором матче противостояния Россия — Япония сыграют Даниил Медведев и Кей Нисикори. В первом туре сборная России обыграла команду Аргентины со счётом — 2-1. В полуфинал ATP Cup выйдут победители четырёх групп. Турнир завершится 6 февраля.

В январе 2020 года первым победителем ATP Cup стала сборная Сербии. В финале сербы обыграли команду Испании.