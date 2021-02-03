Матс Виландер: Australian Open выиграет Надаль или Джокович

Семикратный победитель турниров «Большого шлема» Матс Виландер назвал серба Новака Джоковича и испанца Рафаэля Надаля главными фаворитами предстоящего Открытого чемпионата Австралии.

«Единственное, что меня беспокоит, — это травмы. Смогут ли они провести два или три пятисетовых матча и не получить травмы, учитывая, что до этого они не играли и не могли тренироваться должным образом? Это главная проблема для возрастных игроков. Однако они так хороши, когда показывают свой лучший теннис в нужный момент.

Думаю, Australian Open выиграет Рафа или Новак. Потенциальным победителем может быть Тим, он близок к лидерам. За ними идёт ещё одна группа игроков, включая Медведева и Циципаса", — приводит слова Виландера Tennis Head.



Матчи основной сетки Australian Open начнутся 8 февраля.