Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Матс Виландер: Australian Open выиграет Надаль или Джокович

Матс Виландер: Australian Open выиграет Надаль или Джокович
Теннис / Australian Open 2021 0

Семикратный победитель турниров «Большого шлема» Матс Виландер назвал серба Новака Джоковича и испанца Рафаэля Надаля главными фаворитами предстоящего Открытого чемпионата Австралии.

«Единственное, что меня беспокоит, — это травмы. Смогут ли они провести два или три пятисетовых матча и не получить травмы, учитывая, что до этого они не играли и не могли тренироваться должным образом? Это главная проблема для возрастных игроков. Однако они так хороши, когда показывают свой лучший теннис в нужный момент.

Думаю, Australian Open выиграет Рафа или Новак. Потенциальным победителем может быть Тим, он близок к лидерам. За ними идёт ещё одна группа игроков, включая Медведева и Циципаса", — приводит слова Виландера Tennis Head.

Матчи основной сетки Australian Open начнутся 8 февраля.

Первая победа! Медведев и Рублёв разгромили аргентинцев на ATP Cup
Сборная России уверенно начала командный турнир в Мельбурне. У наших теннисистов отличный шанс выйти в полуфинал.
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021