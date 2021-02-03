Матс Виландер: Australian Open выиграет Надаль или Джокович

Семикратный победитель турниров «Большого шлема» Матс Виландер назвал серба Новака Джоковича и испанца Рафаэля Надаля главными фаворитами предстоящего Открытого чемпионата Австралии.
«Единственное, что меня беспокоит, — это травмы. Смогут ли они провести два или три пятисетовых матча и не получить травмы, учитывая, что до этого они не играли и не могли тренироваться должным образом? Это главная проблема для возрастных игроков. Однако они так хороши, когда показывают свой лучший теннис в нужный момент.
Думаю, Australian Open выиграет Рафа или Новак. Потенциальным победителем может быть Тим, он близок к лидерам. За ними идёт ещё одна группа игроков, включая Медведева и Циципаса", — приводит слова Виландера Tennis Head.
Матчи основной сетки Australian Open начнутся 8 февраля.
- 3 февраля 2021
-
12:20
-
12:10
-
11:58
-
11:52
-
10:43
-
10:21
-
09:19
-
09:11
-
08:59
-
08:48
-
08:35
-
08:03
-
04:52
- 2 февраля 2021
-
22:59
-
20:39
-
19:43
-
18:27
-
17:49
-
15:51
-
15:03
-
14:47
-
14:26
-
13:24
-
13:01
-
12:39
-
12:15
-
11:56
-
11:28
-
10:46
-
10:33
-
10:15
-
09:41
-
09:21
-
09:11
-
08:35