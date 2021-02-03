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Даниил Медведев победил Кея Нисикори и вывел Россию в полуфинал ATP Cup

Даниил Медведев победил Кея Нисикори и вывел Россию в полуфинал ATP Cup
Теннис / ATP 0

Российский теннисист Даниил Медведев обыграл японца Кея Нисикори в матче командного турнира ATP Cup в Мельбурне (Австралия) со счётом 6:2, 6:4 и вывел сборную России в полуфинал соревнований. Продолжительность поединка составила 1 час 16 минут.

Даниил 9 раз подал навылет, совершил 1 двойную ошибку и реализовал 4 брейк-пойнта из 6. На счету его соперника ни одного эйса и двойной ошибки, а также 1 брейк.

В первом матче игрового дня Андрей Рублёв обыграл Йосихито Нисиоку со счётом 6:1, 6:3. Таким образом, сборная России повела 2-0 и обеспечила себе победу в этом матче, а также выход в полуфинал ATP Cup. На старте турнира Россия победила Аргентину со счётом 2-1.

В январе 2020 года первым победителем ATP Cup стала сборная Сербии. В финале сербы обыграли команду Испании.

ATP Cup. Группа D
03 февраля 2021, среда. 11:05 МСК
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
2 		4  
         
Кей Нисикори
Япония
Кей Нисикори
К. Нисикори
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