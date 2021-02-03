Даниил Медведев выиграл 12-й матч подряд

Российский теннисист Даниил Медведев обыграл японца Кея Нисикори в матче командного турнира ATP Cup в Мельбурне (Австралия) со счётом 6:2, 6:4 и вывел сборную России в полуфинал соревнований. Продолжительность поединка составила 1 час 16 минут.

Для первой ракетки России это уже 12-я победа подряд с учётом минувшего сезона. В 2020 году уроженец Москвы выиграл два турнира — «Мастерс» в Париже (Франция) и Итоговый чемпионат ATP в Лондоне (Великобритания). Медведев занял пятое место по заработанным призовым за сезон — $ 3 622 891.

Сборная России вышла в полуфинал ATP Cup. Турнир завершится 6 февраля.

В январе 2020 года первым победителем ATP Cup стала сборная Сербии. В финале сербы обыграли команду Испании.