Сборная России в полуфинале ATP Cup сыграет с победителем матча Сербия — Германия

Российский теннисист Даниил Медведев обыграл японца Кея Нисикори в матче командного турнира ATP Cup в Мельбурне (Австралия) со счётом 6:2, 6:4 и вывел сборную России в полуфинал соревнований.

Соперником команды России в противостоянии за выход в финал будет победитель группы A, который определится завтра, 4 февраля, сообщает официальный сайт турнира. На старте соревнований в этой группе Сербия с Новаком Джоковичем в составе победила Канаду со счётом 2-1, а затем Германия оказалась сильнее Канады с таким же счётом. Победитель группы определится в игре Сербия — Германия.

Второй розыгрыш ATP Cup завершится 6 февраля.

В январе 2020 года первым победителем турнира стала сборная Сербии. В финале сербские теннисисты обыграли команду Испании.

Даниил Медведев победил Кея Нисикори и вывел Россию в полуфинал ATP Cup