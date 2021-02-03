Сборная России в полуфинале ATP Cup сыграет с победителем матча Сербия — Германия
Российский теннисист Даниил Медведев обыграл японца Кея Нисикори в матче командного турнира ATP Cup в Мельбурне (Австралия) со счётом 6:2, 6:4 и вывел сборную России в полуфинал соревнований.
Соперником команды России в противостоянии за выход в финал будет победитель группы A, который определится завтра, 4 февраля, сообщает официальный сайт турнира. На старте соревнований в этой группе Сербия с Новаком Джоковичем в составе победила Канаду со счётом 2-1, а затем Германия оказалась сильнее Канады с таким же счётом. Победитель группы определится в игре Сербия — Германия.
Второй розыгрыш ATP Cup завершится 6 февраля.
В январе 2020 года первым победителем турнира стала сборная Сербии. В финале сербские теннисисты обыграли команду Испании.
Даниил Медведев победил Кея Нисикори и вывел Россию в полуфинал ATP Cup
Сборная Россия – в полуфинале ATP Cup! Медведев добыл решающее очко в матче с Нисикори
Даниил Медведев и Андрей Рублёв без поражений в одиночных поединках прошли групповой этап. Впереди матч за выход в финал.
Рекомендуем вам
- 3 февраля 2021
-
13:33
-
13:29
-
13:18
-
13:12
-
12:54
-
12:48
-
12:25
-
12:20
-
12:10
-
11:58
-
11:52
-
10:43
-
10:21
-
09:19
-
09:11
-
08:59
-
08:48
-
08:35
-
08:03
-
04:52
- 2 февраля 2021
-
22:59
-
20:39
-
19:43
-
18:27
-
17:49
-
15:51
-
15:03
-
14:47
-
14:26
-
13:24
-
13:01
-
12:39
-
12:15
-
11:56
-
11:28
Партнерский контент
Рекомендуем вам