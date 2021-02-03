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Сборная России в полуфинале ATP Cup сыграет с победителем матча Сербия — Германия

Сборная России в полуфинале ATP Cup сыграет с победителем матча Сербия — Германия
Теннис / ATP 0

Российский теннисист Даниил Медведев обыграл японца Кея Нисикори в матче командного турнира ATP Cup в Мельбурне (Австралия) со счётом 6:2, 6:4 и вывел сборную России в полуфинал соревнований.

Соперником команды России в противостоянии за выход в финал будет победитель группы A, который определится завтра, 4 февраля, сообщает официальный сайт турнира. На старте соревнований в этой группе Сербия с Новаком Джоковичем в составе победила Канаду со счётом 2-1, а затем Германия оказалась сильнее Канады с таким же счётом. Победитель группы определится в игре Сербия — Германия.

Второй розыгрыш ATP Cup завершится 6 февраля.

В январе 2020 года первым победителем турнира стала сборная Сербии. В финале сербские теннисисты обыграли команду Испании.

Даниил Медведев победил Кея Нисикори и вывел Россию в полуфинал ATP Cup
Сборная Россия – в полуфинале ATP Cup! Медведев добыл решающее очко в матче с Нисикори
Даниил Медведев и Андрей Рублёв без поражений в одиночных поединках прошли групповой этап. Впереди матч за выход в финал.
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