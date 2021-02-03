Андрей Рублёв: выполняю удары и чувствую, что всё получится. Мне этого не хватало
Российский теннисист Андрей Рублёв прокомментировал победу над представителем Японии Йосихито Нисиокой в матче командного турнира ATP Cup в Мельбурне (Австралия) со счётом 6:1, 6:3.
«Сегодня я сыграл очень хорошо. Я доволен своими действиями на корте. Рад, что ощущаю уверенность в своих ударах, пытаюсь выполнять мощные удары и чувствую, что всё получится. Мне не хватало этого чувства. Не хватало соревнований. Первые две игры сложились очень хорошо для меня. Посмотрим, что будет дальше», — приводит слова Рублёва официальный сайт тура.
Во втором матче игрового дня Даниил Медведев обыграл Кея Нисикори со счётом 6:2, 6:4 и вывел сборную России в полуфинал соревнований. Второй розыгрыш ATP Cup завершится 6 февраля.
Сборная России в полуфинале ATP Cup сыграет с победителем матча Сербия — Германия
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