Карен Хачанов победил на старте турнира в Мельбурне

Российский теннисист Карен Хачанов, посеянный на турнире в Мельбурне (Австралия) под вторым номером, вышел в третий круг, обыграв хозяина кортов Макса Пёрселла, получившего уайлд-кард от организаторов, со счётом 7:6 (7:5), 6:3. Продолжительность противостояния составила 1 час 22 минуты.

Карен 11 раз подал навылет, совершил 2 двойные ошибки и реализовал 1 брейк-пойнт из 5. На счету его соперника 5 эйсов, 1 двойная ошибка и ни одного брейка.

За выход в четвертьфинал соревнований третья ракетка России Хачанов поспорит с победителем поединка Кевин Андерсон (ЮАР) — Седрик-Марсель Штебе (Германия). Под первым номером посеян бельгиец Давид Гоффен. Турнир в Мельбурне с призовым фондом $ 382 575 завершится 7 февраля.