Карен Хачанов победил на старте турнира в Мельбурне
Российский теннисист Карен Хачанов, посеянный на турнире в Мельбурне (Австралия) под вторым номером, вышел в третий круг, обыграв хозяина кортов Макса Пёрселла, получившего уайлд-кард от организаторов, со счётом 7:6 (7:5), 6:3. Продолжительность противостояния составила 1 час 22 минуты.
Карен 11 раз подал навылет, совершил 2 двойные ошибки и реализовал 1 брейк-пойнт из 5. На счету его соперника 5 эйсов, 1 двойная ошибка и ни одного брейка.
За выход в четвертьфинал соревнований третья ракетка России Хачанов поспорит с победителем поединка Кевин Андерсон (ЮАР) — Седрик-Марсель Штебе (Германия). Под первым номером посеян бельгиец Давид Гоффен. Турнир в Мельбурне с призовым фондом $ 382 575 завершится 7 февраля.
Мельбурн-1 (м). 2-й круг
03 февраля 2021, среда. 12:00 МСК
238
Макс Пёрселл
М. Пёрселл
2-й сет
0 : 2
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|2
|3
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|3
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|6
20
Карен Хачанов
К. Хачанов
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