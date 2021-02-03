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Карен Хачанов победил на старте турнира в Мельбурне

Карен Хачанов победил на старте турнира в Мельбурне
Теннис / ATP 0

Российский теннисист Карен Хачанов, посеянный на турнире в Мельбурне (Австралия) под вторым номером, вышел в третий круг, обыграв хозяина кортов Макса Пёрселла, получившего уайлд-кард от организаторов, со счётом 7:6 (7:5), 6:3. Продолжительность противостояния составила 1 час 22 минуты.

Карен 11 раз подал навылет, совершил 2 двойные ошибки и реализовал 1 брейк-пойнт из 5. На счету его соперника 5 эйсов, 1 двойная ошибка и ни одного брейка.

За выход в четвертьфинал соревнований третья ракетка России Хачанов поспорит с победителем поединка Кевин Андерсон (ЮАР) — Седрик-Марсель Штебе (Германия). Под первым номером посеян бельгиец Давид Гоффен. Турнир в Мельбурне с призовым фондом $ 382 575 завершится 7 февраля.

Мельбурн-1 (м). 2-й круг
03 февраля 2021, среда. 12:00 МСК
Макс Пёрселл
238
Австралия
Макс Пёрселл
М. Пёрселл
2-й сет
0 : 2
1 2 3
         
6 5 		3  
7 7 		6  
         
Карен Хачанов
20
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
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