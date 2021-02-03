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Андрей Ольховский: России в полуфинале ATP Cup комфортнее играть с Германией

Андрей Ольховский: России в полуфинале ATP Cup комфортнее играть с Германией
Теннис / ATP 0

Победитель двух турниров АТР в одиночном разряде, чемпион двух турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский прокомментировал выход сборной России в полуфинал командного турнира ATP Cup в Мельбурне. За выход в финал россияне поспорят с победителем матча Сербия — Германия.

«Сегодня Медведев и Рублёв были более уверенными. От количества матчей и будет приходить уверенность. Всё-таки начало сезона, долго не играли. Ребята молодцы, хорошо проводят матчи.

Что касается соперника в полуфинале, то комфортнее играть против Германии. Джокович явно усиливает сборную Сербии. С Германией было бы проще, но, если играет Джокович, скорее всего, Сербия и выиграет у сборной Германии», — сказал Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

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