Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Донской и Карацев не реализовали матчбол и проиграли японцам на ATP Cup

Донской и Карацев не реализовали матчбол и проиграли японцам на ATP Cup
Теннис / ATP 0
Аудио-версия:

Российские теннисисты Евгений Донской и Аслан Карацев проиграли японцам Бену Маклаклану и Йосихито Нисиоке в матче командного турнира ATP Cup в Мельбурне (Австралия) со счётом 6:4, 3:6, [10:12]. Продолжительность противостояния составила 1 час 29 минут.

Донской и Карацев 7 раз подали навылет, совершили 2 двойные ошибки и реализовали 1 брейк-пойнт из 9. На счету их соперников 5 эйсов, 3 двойные ошибки и 1 брейк. При счёте 10:9 на супер-тай-брейке россияне не реализовали матчбол.

Ранее в одиночных матчах победы одержали россияне Андрей Рублёв и Даниил Медведев. Рублёв обыграл Нисиоку со счётом 6:1, 6:3, а Медведев оказался сильнее Кея Нисикори — 6:2, 6:4. Сборная России заняла первое место в группе D и вышла в полуфинал соревнований.

Действующим победителем ATP Cup является сборная Сербии.

ATP Cup. Группа D
03 февраля 2021, среда. 12:55 МСК
Евгений Донской
Россия
Евгений Донской
Аслан Карацев
Россия
Аслан Карацев
Е. Донской А. Карацев
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		3 0 10
4 		6 1 12
         
Бен Маклаклан
Япония
Бен Маклаклан
Йосихито Нисиока
Япония
Йосихито Нисиока
Б. Маклаклан Й. Нисиока
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021