Донской и Карацев не реализовали матчбол и проиграли японцам на ATP Cup

Российские теннисисты Евгений Донской и Аслан Карацев проиграли японцам Бену Маклаклану и Йосихито Нисиоке в матче командного турнира ATP Cup в Мельбурне (Австралия) со счётом 6:4, 3:6, [10:12]. Продолжительность противостояния составила 1 час 29 минут.
Донской и Карацев 7 раз подали навылет, совершили 2 двойные ошибки и реализовали 1 брейк-пойнт из 9. На счету их соперников 5 эйсов, 3 двойные ошибки и 1 брейк. При счёте 10:9 на супер-тай-брейке россияне не реализовали матчбол.
Ранее в одиночных матчах победы одержали россияне Андрей Рублёв и Даниил Медведев. Рублёв обыграл Нисиоку со счётом 6:1, 6:3, а Медведев оказался сильнее Кея Нисикори — 6:2, 6:4. Сборная России заняла первое место в группе D и вышла в полуфинал соревнований.
Действующим победителем ATP Cup является сборная Сербии.
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