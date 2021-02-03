Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Работник отеля в Мельбурне заразился COVID-19. Проживающие там игроки будут изолированы

Работник отеля в Мельбурне заразился COVID-19. Проживающие там игроки будут изолированы
Теннис / Australian Open 2021 0
Аудио-версия:

Премьер-министр австралийского штата Виктория Дэн Эндрюс сообщил, что один из работников отеля Grand Hyatt, в котором проживают игроки в преддверии Открытого чемпионата Австралии, заразился коронавирусом.

«Это единичный случай, поводов для паники нет», — приводит слова Эндрюса журналист Стюарт Фрейзер в своём «твиттере».

Австралийские СМИ сообщают, что игроки и весь персонал, которые находятся в отеле, должны быть немедленно изолированы. Им нужно будет пройти тесты на коронавирус. По словам Эндрюса, в число контактировавших с заражённым входят около 500-600 человек.

В Мельбурне на этой неделе проходят несколько турниров ATP и WTA, а также командный ATP Cup. Расписание турниров может быть изменено из-за случившегося. Матчи основной сетки Australian Open начнутся 8 февраля.

Трое участников Australian Open остаются на карантине из-за коронавируса
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021