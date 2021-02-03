Работник отеля в Мельбурне заразился COVID-19. Проживающие там игроки будут изолированы

Премьер-министр австралийского штата Виктория Дэн Эндрюс сообщил, что один из работников отеля Grand Hyatt, в котором проживают игроки в преддверии Открытого чемпионата Австралии, заразился коронавирусом.
«Это единичный случай, поводов для паники нет», — приводит слова Эндрюса журналист Стюарт Фрейзер в своём «твиттере».
Австралийские СМИ сообщают, что игроки и весь персонал, которые находятся в отеле, должны быть немедленно изолированы. Им нужно будет пройти тесты на коронавирус. По словам Эндрюса, в число контактировавших с заражённым входят около 500-600 человек.
В Мельбурне на этой неделе проходят несколько турниров ATP и WTA, а также командный ATP Cup. Расписание турниров может быть изменено из-за случившегося. Матчи основной сетки Australian Open начнутся 8 февраля.
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