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Даниил Медведев: Россия, вперёд!

Даниил Медведев: Россия, вперёд!
Теннис / ATP 0

Российский теннисист Даниил Медведев опубликовал пост в своём «инстаграме» после выхода сборной России в полуфинал командного турнира ATP Cup в Мельбурне (Австралия). Сегодня, 3 февраля, уроженец Москвы обыграл японца Кея Нисикори — 6:2, 6:4. Сборная России победила Японию со счётом 2-1 и гарантировала себе первое место в группе D.

«Заслуженный выход в полуфинал ATP Cup. Россия, вперёд!» — написал Медведев.

Пост доступен в «инстаграме» Даниила Медведева.

В первом матче игрового дня Андрей Рублёв победил Йосихито Нисиоку со счётом 6:1, 6:3. В парной встрече Евгений Донской и Аслан Карацев проиграли Бену Маклаклану и Йосихито Нисиоке — 6:4, 3:6, [10:12].

Действующим победителем ATP Cup является сборная Сербии.

Даниил Медведев прокомментировал выход сборной России в полуфинал ATP Cup
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