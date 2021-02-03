Надаль пропустит матч с Грецией на ATP Cup, он также не играл с Австралией

Испанский теннисист Рафаэль Надаль сообщил, что не примет участия во втором матче своей команды на турнире ATP Cup. Завтра, 4 февраля, Испания проведёт командную встречу с Грецией. Экс первая ракетка мира в интервью Movistar+ сказал, что ещё не набрал необходимых физических кондиций.
Надаль пропустил и первый матч своей сборной на турнире. Из-за проблем с поясницей он отказался выйти на корт в матче со сборной Австралии. Впрочем, даже без Надаля Испания обыграла Австралию.
Пока сборная Испании лидирует в своей группе, испанцы победили австралийцев со счётом 3-0. В свою очередь сборная Австралии победила Грецию со счётом 2-1.
В 2020 году сборная Испании дошла до финала ATP Cup, который проводился впервые. В финале испанцы уступили сербам, которые стали первыми в истории победителями соревнований.
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