Надаль пропустит матч с Грецией на ATP Cup, он также не играл с Австралией

Испанский теннисист Рафаэль Надаль сообщил, что не примет участия во втором матче своей команды на турнире ATP Cup. Завтра, 4 февраля, Испания проведёт командную встречу с Грецией. Экс первая ракетка мира в интервью Movistar+ сказал, что ещё не набрал необходимых физических кондиций.

Надаль пропустил и первый матч своей сборной на турнире. Из-за проблем с поясницей он отказался выйти на корт в матче со сборной Австралии. Впрочем, даже без Надаля Испания обыграла Австралию.

Пока сборная Испании лидирует в своей группе, испанцы победили австралийцев со счётом 3-0. В свою очередь сборная Австралии победила Грецию со счётом 2-1.

В 2020 году сборная Испании дошла до финала ATP Cup, который проводился впервые. В финале испанцы уступили сербам, которые стали первыми в истории победителями соревнований.