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На ATP Cup из-за вспышки коронавируса отменили матчи, запланированные на 4 февраля

На ATP Cup из-за вспышки коронавируса отменили матчи, запланированные на 4 февраля
Теннис / ATP 0
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Руководство командного турнира ATP Cup приняло решение отменить матчи турнира, которые должны были состояться 4 февраля, сообщает пресс-служба Australian Open.

Причиной отмены матчей стало заражение коронавирусом одного из охранников отеля в Мельбурне (Австралия), в котором размещаются теннисисты.

В четверг на турнире должны были состояться четыре матча: Австрия — Франция, Аргентина — Япония, Сербия — Германия и Испания — Греция.

Ранее премьер-министр штата Виктория Дэн Эндрюс объявил о заражении одного из сотрудников гостиницы. Австралийские СМИ сообщают, что игроки и весь персонал, которые находятся в отеле, должны быть немедленно изолированы. Им нужно будет пройти тесты на коронавирус. По словам Эндрюса, в число контактировавших с заражённым входят около 500-600 человек.

Работник отеля в Мельбурне заразился COVID-19. Проживающие там игроки будут изолированы
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