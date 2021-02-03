В Австралии 4 февраля отменят матчи на шести турнирах

Пресс-служба Australian Open сообщает, что завтра, 4 февраля, будут отменены все матчи, которые были запланированы на турнирах, проходящих в Мельбурне (Австралия). Таким образом, не состоятся встречи ATP Cup, а также женских и мужских турниров.

Решение связано с тем, что у сотрудника гостиницы, в которой размещаются теннисисты, был обнаружен коронавирус.

Ранее премьер-министр штата Виктория Дэн Эндрюс объявил о заражении одного из сотрудников гостиницы. Австралийские СМИ сообщают, что игроки и весь персонал, которые находятся в отеле, должны быть немедленно изолированы. Им нужно будет пройти тесты на коронавирус. По словам Эндрюса, в число контактировавших с заражённым входят около 500-600 человек.