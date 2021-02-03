Надаль высказался о возможном карантине для теннисистов перед Олимпиадой в Токио

Испанский теннисист Рафаэль Надаль поделился мнением о возможном введении карантина для участников Олимпийских игр. Ранее карантин для теннисистов был введён для участников Открытого чемпионата Австралии.

«Как и всегда, я скажу, что у меня нет чёткого мнения по этому вопросу. Я просто являюсь теннисистом, у меня нет достаточной информации обо всех ситуациях.

Я думаю, что нам надо следовать инструкциям, которые составляют люди, обладающие необходимыми знаниями. А вообще всё это довольно сложно, состоится ли Олимпиада в Токио, придётся ли нам отбывать двухнедельный карантин?

Если будет невозможно участвовать в Олимпиаде без карантина, то сохранить целостность календаря тура будет непросто. Но, как я уже говорил, нам нужно довериться специалистам. Мы все ждём распоряжений, все хотим сыграть на Олимпиаде», — цитирует Надаля Tennis 365.