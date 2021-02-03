Уильямс: бывает, дочка смотрит на меня по телевизору, а потом называет не мамой, а Сереной

Американская теннисистка Серена Уильямс рассказала о том, как её дочь Олимпия воспринимает профессию мамы. По словам 23-кратной чемпионки турниров «Большого шлема», иногда у них возникают комичные и странные ситуации.

«Олимпия знает, что я являюсь теннисисткой, знает, как меня зовут. Но иногда возникают странные ситуации. Бывает, что она называет меня Сереной.

Она смотрит на меня по телевизору, а потом называет Сереной. Я тогда говорю ей, что надо звать меня мама. Это всё очень странно, я не знаю, что происходит в её маленькой головке, но она точно что-то знает.

Иногда она видит, как люди просят автограф. Тогда она говорит: «Эти люди здесь из-за Серены». В общем, она точно что-то знает», — приводит слова американки пресс-служба WTA.