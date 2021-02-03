Уильямс: бывает, дочка смотрит на меня по телевизору, а потом называет не мамой, а Сереной
Американская теннисистка Серена Уильямс рассказала о том, как её дочь Олимпия воспринимает профессию мамы. По словам 23-кратной чемпионки турниров «Большого шлема», иногда у них возникают комичные и странные ситуации.
«Олимпия знает, что я являюсь теннисисткой, знает, как меня зовут. Но иногда возникают странные ситуации. Бывает, что она называет меня Сереной.
Она смотрит на меня по телевизору, а потом называет Сереной. Я тогда говорю ей, что надо звать меня мама. Это всё очень странно, я не знаю, что происходит в её маленькой головке, но она точно что-то знает.
Иногда она видит, как люди просят автограф. Тогда она говорит: «Эти люди здесь из-за Серены». В общем, она точно что-то знает», — приводит слова американки пресс-служба WTA.
Серена Уильямс вышла в четвертьфинал турнира в Мельбурне
Рекомендуем вам
- 3 февраля 2021
-
19:52
-
19:20
-
18:48
-
17:46
-
17:29
-
17:12
-
16:09
-
15:50
-
15:04
-
14:26
-
13:46
-
13:33
-
13:29
-
13:18
-
13:12
-
12:54
-
12:48
-
12:25
-
12:20
-
12:10
-
11:58
-
11:52
-
10:43
-
10:21
-
09:19
-
09:11
-
08:59
-
08:48
-
08:35
-
08:03
-
04:52
- 2 февраля 2021
-
22:59
-
20:39
-
19:43
-
18:27
Партнерский контент
Рекомендуем вам