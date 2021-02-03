Australian Open станет первым ТБШ, на котором линейных судей заменят голосовые записи

На Australian Open 2021 не будет линейных судей. Впервые на турнирах «Большого шлема» было решено отказаться от линейных судей, их заменят с помощью записанных голосовых команд. Так, будут использоваться записи фраз «Аут», «Фут фол», «Фол». Проигрывать аудиозаписи будет автоматическая система с трэкинг-камерами. При этом голосовые команды запишут люди, которые ведут борьбу с пандемией коронавируса в Австралии. Организаторы решили привлечь врачей, пожарных и спасателей к этой работе, чтобы отдать им должное.

«Australian Open станет первым турниром «Большого шлема», где внедрят систему линейных команд», — цитирует турнирного директора Крэйга Тили Reuters.

Примечательно, что первая ракетка мира Новак Джокович выступал за отказ от линейных судей. На US Open в 2020 году он случайно попал мячом в линейного арбитра, после чего его дисквалифицировали.