Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Australian Open станет первым ТБШ, на котором линейных судей заменят голосовые записи

Australian Open станет первым ТБШ, на котором линейных судей заменят голосовые записи
Теннис / Australian Open 2021 0
Аудио-версия:

На Australian Open 2021 не будет линейных судей. Впервые на турнирах «Большого шлема» было решено отказаться от линейных судей, их заменят с помощью записанных голосовых команд. Так, будут использоваться записи фраз «Аут», «Фут фол», «Фол». Проигрывать аудиозаписи будет автоматическая система с трэкинг-камерами. При этом голосовые команды запишут люди, которые ведут борьбу с пандемией коронавируса в Австралии. Организаторы решили привлечь врачей, пожарных и спасателей к этой работе, чтобы отдать им должное.

«Australian Open станет первым турниром «Большого шлема», где внедрят систему линейных команд», — цитирует турнирного директора Крэйга Тили Reuters.

Примечательно, что первая ракетка мира Новак Джокович выступал за отказ от линейных судей. На US Open в 2020 году он случайно попал мячом в линейного арбитра, после чего его дисквалифицировали.

В Австралии 4 февраля отменят матчи на шести турнирах
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021