Халеп — о матче с Зигемунд: в начале второго сета не чувствовала энергию

Румынская теннисистка Симона Халеп прокомментировала выход в четвертьфинал турнира в Мельбурне (Австралия). В матче третьего круга вторая ракетка мира Халеп обыграла немку Лауру Зигемунд со счётом 6:2, 6:4. Несмотря на комфортный счёт, румынская теннисистка призналась, что во время матча был непростой момент.

«Можно сказать, что я счастлива. Немного в начале второго сета я не чувствовала энергию. Но сохраняла концентрацию, что и помогло. Я знала, что соперница постоянно меняет игровой ритм. Она так и поступила, но я была готова. Думаю, что я сыграла намного лучше, чем в прошлом матче на турнире», — цитирует Халеп Ubitennis.

В четвертьфинале Симона встретится с россиянкой Екатериной Александровой. Российская теннисистка в матче третьего круга обыграла Игу Свёнтек из Польши со счётом 6:4, 6:2.