Сонего: чем просить совет у Надаля, лучше просто смотреть на него и брать пример

Итальянский теннисист Лоренцо Сонего признался, что его мотивирует пример испанца Рафаэля Надаля. По словам Сонего, ему достаточно просто смотреть на игру испанского теннисиста, чтобы получать мотивацию.
«Чем просить у него совет, лучше просто смотреть на Надаля и брать пример. Достаточно видеть его приверженность, старание, тренировки. У него можно многому научиться.
Внимательно наблюдать за ним на корте важнее, чем разговаривать с ним.
На тренировке с Надалем бывает тяжело. У него потрясающий темп, к которому нужно привыкнуть. Поэтому с ним сложно тренироваться. Я был ошеломлен тем, как он работает на корте», — цитирует Сонего Tennis World USA.
Надаль прилетел в Австралию, он вошёл в состав сборной Испании на ATP Cup, но ещё не провёл ни одного матча.
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