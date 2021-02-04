Жеребьёвка Australian Open перенесена на 5 февраля

Жеребьёвка Открытого чемпионата Австралии перенесена на завтра, 5 февраля, сообщает FOX Sports Australia. Изначально она должна была состояться 4 февраля, но организаторы приняли решение отложить церемонию из-за нового случая коронавируса в отеле для игроков в Мельбурне.

Австралийские СМИ сообщают, что игроки и весь персонал, которые находятся в отеле, были немедленно изолированы. Им нужно будет пройти тесты на коронавирус. По словам премьер-министра штата Виктория Дэна Эндрюса, в число контактировавших с заражённым входят около 500-600 человек.

При этом директор Australian Open Крэйг Тили уверен, что турнир начнётся 8 февраля, как и было запланировано.

Действующими победителями турнира являются серб Новак Джокович и американка Софья Кенин.