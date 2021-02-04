Турниры ATP и WTA в Мельбурне возобновятся 5 февраля

Президент Федерации тенниса Австралии Крэйг Тили сообщил, что турниры ATP и WTA в Мельбурне, которые были приостановлены из-за обнаружения коронавируса у сотрудника одного из отелей для игроков, возобновятся завтра, 5 февраля, сообщает Guardian.

Ранее австралийские СМИ информировали, что игроки и весь персонал, которые находятся в отеле, были немедленно изолированы. Им нужно будет пройти тесты на коронавирус. По словам премьер-министра штата Виктория Дэна Эндрюса, в число контактировавших с заражённым входят около 500-600 человек.

Тили заверил, что тестирование игроков на COVID-19 идёт по графику. Крэйг отметил, что в расписание турниров будут внесены изменения. Некоторым игрокам, вероятно, придётся провести по два матча за день. Турниры, включая ATP Cup, закончатся не позднее воскресенья.