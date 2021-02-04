Карла Суарес-Наварро рассказала, как узнала, что у неё рак

Испанская теннисистка Карла Суарес-Наварро, у которой была обнаружена злокачественная опухоль, рассказала, как узнала о диагнозе.

«Я сделала ПЦР-тест, чтобы определить, есть ли у меня коронавирус. Результат оказался отрицательным. Тогда я пошла к врачу, потому что меня беспокоили боли в животе. Мне было плохо, и я отправилась к нескольким специалистам, пока один из них не сказал, что у меня, возможно, лимфома. Я прошла тесты и в итоге получила плохую новость.

Я не задавала вопросы о болезни — почему она появилась и что происходит? Я просто хотела знать, что нужно для восстановления. Я не знала, как организм справится с новой для себя ситуацией. Временами мне было сложно физически, но в психологическом плане я со всем справлялась. Теннис — индивидуальный вид спорта, мы привыкли справляться в одиночку. Если всё пойдёт нормально, то, надеюсь, смогу попрощаться с теннисом так, как хочу", — цитирует Суарес-Наварро Reuters.