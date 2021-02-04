Работник отеля в Мельбурне, заразившийся COVID-19, контактировал с гостями вечеринки
Работник отеля для игроков в Мельбурне, заразившийся коронавирусом, контактировал с людьми, которые в минувшее воскресенье посетили вечеринку для персонала, организованную в честь окончания карантина, сообщает 9news.com.au. На ней присутствовали около 60 человек.
Из-за положительного теста на COVID-19 у сотрудника игроки и весь персонал, которые находятся в отеле, были немедленно изолированы. Они проходят тесты на коронавирус. Заразившийся сотрудник в последний раз выходил на смену 29 января.
Сегодня, 4 февраля, в Мельбурне не состоялось ни одного матча на турнирах ATP, WTA и на ATP Cup. Игры возобновятся завтра. Также на пятницу была перенесена жеребьёвка Открытого чемпионата Австралии, который стартует 8 февраля.
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На двух рейсах с игроками, которые прилетели в Мельбурн для участия в Australian Open, оказались заражённые пассажиры.
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