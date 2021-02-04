Стало известно расписание матчей ATP Cup на 5 февраля
Опубликовано расписание командного турнира ATP Cup, который возобновится в Мельбурне (Австралия) завтра, 5 февраля.
В дневной сессии пройдут встречи Сербия — Германия (группа A) и Испания — Греция (группа B). Серб Новак Джокович сыграет с немцем Александром Зверевым вторым запуском. Вторая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль на корт не выйдет.
В вечерней сессии состоится матч Австрия — Франция (группа C). Расписание матчей ATP Cup доступно на «Чемпионате».
Матч группы D Аргентина — Япония состоится 6 февраля. Победителем этой группы досрочно стала сборная России.
Сегодня на турнирах ATP и WTA в Мельбурне не состоялось ни одного матча из-за обнаружения коронавируса у одного из работников отеля для игроков.
Матчи на турнирах WTA в Мельбурне возобновятся в новом формате
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Даниил Медведев и Андрей Рублёв без поражений в одиночных поединках прошли групповой этап. Впереди матч за выход в финал.
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