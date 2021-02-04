Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Стало известно расписание матчей ATP Cup на 5 февраля

Стало известно расписание матчей ATP Cup на 5 февраля
Теннис / ATP 0

Опубликовано расписание командного турнира ATP Cup, который возобновится в Мельбурне (Австралия) завтра, 5 февраля.

В дневной сессии пройдут встречи Сербия — Германия (группа A) и Испания — Греция (группа B). Серб Новак Джокович сыграет с немцем Александром Зверевым вторым запуском. Вторая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль на корт не выйдет.

В вечерней сессии состоится матч Австрия — Франция (группа C). Расписание матчей ATP Cup доступно на «Чемпионате».

Матч группы D Аргентина — Япония состоится 6 февраля. Победителем этой группы досрочно стала сборная России.

Сегодня на турнирах ATP и WTA в Мельбурне не состоялось ни одного матча из-за обнаружения коронавируса у одного из работников отеля для игроков.

Матчи на турнирах WTA в Мельбурне возобновятся в новом формате
Сборная Россия – в полуфинале ATP Cup! Медведев добыл решающее очко в матче с Нисикори
Даниил Медведев и Андрей Рублёв без поражений в одиночных поединках прошли групповой этап. Впереди матч за выход в финал.
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021