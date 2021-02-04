Кей Нисикори прокомментировал поражение от Даниила Медведева на ATP Cup
Японский теннисист Кей Нисикори прокомментировал поражение в матче с россиянином Даниилом Медведевым на ATP Cup в Мельбурне со счётом 2:6 4:6.
«Я изменил подачу и пока не привык к этому. Но в целом подавал хорошо. Я плохо начал матч, вообще не мог выполнять удары чисто, хотя в целом получилось не так уж плохо. Мне ещё над многими вещами нужно поработать.
Если честно, я не хотел в своём первом матче встречаться с игроком из топ-10. С такими соперниками хотелось бы играть, когда ощущаешь больше уверенности. Медведев не дарил мне простых очков. Его удары были глубокими, а качество игры очень высоким", — приводит слова Нисикори Tennis World USA.
Сборная России одержала две победы на групповом этапе ATP Cup и вышла в полуфинал.
Даниил Медведев: Россия, вперёд!
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