Рафаэль Надаль: я не в ужасной форме, но чувствую себя недостаточно хорошо, чтобы играть

Вторая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль рассказал о самочувствии. Напомним, из-за повреждения поясницы он пропустит групповой этап ATP Cup.

«Я не в ужасной форме, но чувствую себя недостаточно хорошо, чтобы играть. В конце одной из тренировок почувствовал напряжение в пояснице. Я прохожу ежедневное лечение и верю, что в ближайшие дни ситуация улучшится.



Думаю, что мне уже немного лучше, но я ещё не готов проводить матчи с максимальной интенсивностью, потому что я не готов на все 100 процентов. Нужно следить, как развивается ситуация день ото дня.



Сейчас моя главная цель — попытаться как можно лучше восстановиться. Думаю, что у меня была хорошая предсезонная подготовка, и я начал этот год с максимальным энтузиазмом, хорошо потренировавшись на Мальорке и в Аделаиде», — приводит слова Надаля Tennis 365.