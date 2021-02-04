Хачанов: непонятно, для чего на Australian Open было делать отдельный «карантин для топов»

Российский теннисист Карен Хачанов рассказал, как перенёс двухнедельный карантин в Мельбурне (Австралия) перед Australian Open.
«Мы с самого начала знали, какие будут правила. Понятно, что кое-что изменилось по нашему приезду. В Австралии так внимательны в этих вопросах, потому что здесь почти нет коронавируса, и они стараются предотвратить его распространение. У меня было две недели карантина, у кого-то он был тотальный. Нам же разрешают выходить из номеров по пять часов в день. Все 14 дней, что мы были на самоизоляции, проходили тесты.
По поводу разных условий проживания бессмысленно кому-то что-то предъявлять. Австралийцы изначально не хотели проводить турнир, они сделали это не только ради нас, но и ради экономических выгод. Это бизнес. Но при этом непонятно, для чего было делать отдельные условия для топ-3 мужчин и женщин. Понятно, что любой на их месте поехал бы, и к игрокам никаких вопросов нет. Претензии есть к организаторам», — приводит слова Хачанова «Российская газета».
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