Экс первая ракетка мира Энди Маррей начнёт сезон с квалификации челленджера
Бывшая первая ракетка мира британец Энди Маррей сыграет в квалификации челленджера в Биелле (Италия), который пройдёт параллельно со второй неделей Открытого чемпионата Австралии, сообщает журналист Рассел Фуллер на своей странице в «Твиттере».
Маррею и другим участникам турнира не придётся отбывать карантин. Челленджер в Биелле стартует 8 февраля.
Напомним, в начале января Маррей прошёл тест на коронавирус, результат которого дал положительный результат. Из-за этого он не успел вовремя вылететь на Australian Open и снялся с первого в сезоне-2021 турнира «Большого шлема».
Трёхкратный победитель турниров «Большого шлема» Маррей не прошёл в основную сетку Australian Open по рейтингу, однако получил от организаторов уайлд-кард.
Рекомендуем вам
- 4 февраля 2021
-
21:25
-
19:20
-
18:06
-
17:20
-
17:17
-
15:55
-
14:20
-
13:39
-
12:16
-
11:50
-
10:26
-
09:53
-
09:04
-
04:57
-
00:44
-
00:36
- 3 февраля 2021
-
23:05
-
22:06
-
21:21
-
20:34
-
19:52
-
19:20
-
18:48
-
17:46
-
17:29
-
17:12
-
16:09
-
15:50
-
15:04
-
14:26
-
13:46
-
13:33
-
13:29
-
13:18
-
13:12
Партнерский контент
Рекомендуем вам