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Зверев поделился ожиданиями от матча с Джоковичем на ATP Cup

Зверев поделился ожиданиями от матча с Джоковичем на ATP Cup
Теннис / ATP 0

Немецкий теннисист Александр Зверев поделился ожиданиями от матча с первой ракеткой мира Новаком Джоковичем на ATP Cup. Встреча состоится завтра, 5 февраля, начало — в 3:30 мск.

«Выиграть командный турнир для своей страны — одна из самых важных вещей в нашем спорте. Но Джокович по-прежнему остаётся первым в рейтинге, а «Род Лэйвер Арена» — самый удобный корт в мире. Поэтому обыграть его именно здесь будет тяжелее всего. Мне действительно придётся чаще идти на риск, но быть терпеливым на определённых этапах», — приводит слова Зверева We love tennis.

Победитель матча Сербия — Германия встретится со сборной России в полуфинале турнира. Второй розыгрыш ATP Cup завершится 6 февраля. В январе 2020 года первым победителем турнира стала сборная Сербии.

Сборная России в полуфинале ATP Cup сыграет с победителем матча Сербия — Германия
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