Апрельский турнир WTA 500 в Чарльстоне пройдёт без зрителей

Запланированный на апрель турнир WTA 500 в Чарльстоне (США) пройдёт без зрителей, сообщает пресс-служба соревнований на официальном сайте.

Стадион, на котором регулярно проводился турнир, закрыт на реконструкцию до 2022 года. Организаторы планировали построить временный объект для проведения турнира на территории теннисного клуба. Однако, чтобы он соответствовал всем требованиям властей США для проведения соревнований со зрителями, начинать его строительство было необходимо уже сейчас, что невозможно из-за коронавирусных ограничений.

Турнир в Чарльстоне пройдёт с 5 по 14 апреля. В прошлом году из-за пандемии коронавируса соревнования были отменены. В 2019 году победительницей турнира стала Мэдисон Кис.