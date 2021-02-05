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Сборная Испании проиграла Греции в ATP Cup, но вышла в полуфинал

Сборная Испании проиграла Греции в ATP Cup, но вышла в полуфинал
Теннис / ATP 0

Сборная Испании стала третьим полуфиналистом командного турнира ATP Cup в Мельбурне. В заключительном матче группы B Испания встречалась с Грецией и проиграла 1-2.

Испанец Роберто Баутиста-Агут обыграл грека Михаила Перволаракиса со счётом 6:3, 6:4. Затем грек Стефанос Циципас сравнял счёт в противостоянии, победив Роберто Баутиста-Агута — 7:5, 7:5. На парную встречу были заявлены Пабло Карреньо-Буста/Марсель Гранольерс и Маркос Каловелонис/Стефанос Циципас. Испанцы снялись при счёте 0:1 в первом сете.

В группе B Испания, Греция и Австралия одержали по одной победе. По дополнительным показателям в полуфинал вышла Испания, за которую пока не играл Рафаэль Надаль.

В полуфинале сборная Испании сыграет с Италией. Российская команда встретится с победителем матча Сербия — Германия.

ATP Cup. Группа B
05 февраля 2021, пятница. 03:45 МСК
Роберто Баутиста-Агут
Испания
Роберто Баутиста-Агут
Р. Баутиста-Агут
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
5 		5  
7 		7  
         
Стефанос Циципас
Греция
Стефанос Циципас
С. Циципас
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