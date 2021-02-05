Сборная Испании проиграла Греции в ATP Cup, но вышла в полуфинал

Сборная Испании стала третьим полуфиналистом командного турнира ATP Cup в Мельбурне. В заключительном матче группы B Испания встречалась с Грецией и проиграла 1-2.

Испанец Роберто Баутиста-Агут обыграл грека Михаила Перволаракиса со счётом 6:3, 6:4. Затем грек Стефанос Циципас сравнял счёт в противостоянии, победив Роберто Баутиста-Агута — 7:5, 7:5. На парную встречу были заявлены Пабло Карреньо-Буста/Марсель Гранольерс и Маркос Каловелонис/Стефанос Циципас. Испанцы снялись при счёте 0:1 в первом сете.

В группе B Испания, Греция и Австралия одержали по одной победе. По дополнительным показателям в полуфинал вышла Испания, за которую пока не играл Рафаэль Надаль.

В полуфинале сборная Испании сыграет с Италией. Российская команда встретится с победителем матча Сербия — Германия.