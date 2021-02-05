Анастасия Павлюченкова сыграет с Наоми Осакой в первом круге Australian Open

В Мельбурне состоялась жеребьёвка первого турнира «Большого шлема» 2021 года — Открытого чемпионата Австралии в женском одиночном разряде.
Австралийка Эшли Барти (1) в первом круге сыграет с Данкой Ковинич из Черногории, румынка Симона Халеп (2) — с австралийкой Лизетт Кабрерой (WC), японка Наоми Осака (3) — с россиянкой Анастасией Павлюченковой, действующая чемпионка американка Софья Кенин (4) — с австралийкой Мэддисон Инглис, украинка Элина Свитолина (5) — с чешкой Мари Боузковой.
Представительница Беларуси Арина Соболенко (7) встретится со словачкой Викторией Кужмовой. Соперницей Виктории Азаренко (12) будет американка Джессика Пегула. Американка Серена Уильямс (10) сыграет с немкой Лаурой Зигемунд.
Екатерина Александрова (29) сразится с итальянкой Мартиной Тревизан, Светлана Кузнецова — с чешкой Барборой Стрыцовой, Маргарита Гаспарян (LL) — с испанкой Гарбинье Мугурусой (14), Людмила Самсонова (Q) — с испанкой Паулой Бадосой, Дарья Касаткина — с британкой Кэйти Бултер, Валерия Савиных (Q) — с француженкой Ализе Корне, Анастасия Потапова — с американкой Элисон Риске (24), Вера Звонарёва — с Еленой Рыбакиной (17) из Казахстана, Вероника Кудерметова (32) — с украинкой Мартой Костюк, Варвара Грачёва — с соотечественницей Анной Блинковой.
Сетка турнира доступна на «Чемпионате»
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