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Даниил Медведев, Андрей Рублёв и Карен Хачанов узнали соперников на Australian Open

Даниил Медведев, Андрей Рублёв и Карен Хачанов узнали соперников на Australian Open
Теннис / Australian Open 2021 0

В Мельбурне состоялась жеребьёвка первого турнира «Большого шлема» 2021 года — Открытого чемпионата Австралии в мужском одиночном разряде. Действующий чемпион серб Новак Джокович (1) в первом круге сыграет с французом Жереми Шарди, испанец Рафаэль Надаль (2) — с сербом Ласло Джере, австриец Доминик Тим (3) — с Михаилом Кукушкиным из Казахстана, грек Стефанос Циципас (5) — с французом Жилем Симоном.

Россиянин Даниил Медведев (4) встретится с канадцем Вашеком Поспишилом, Андрей Рублёв (7) — с немцем Янником Ханфманом, Карен Хачанов (19) — с австралийцем Александаром Вукичем (WC), Аслан Карацев (Q) — с итальянцем Джанлукой Маджером, Роман Сафиуллин (Q) — с Ильёй Ивашко из Беларуси.

Матчи начнутся 8 февраля.

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