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Вондроушова обыграла Подороску и вышла в полуфинал турнира в Мельбурне

Вондроушова обыграла Подороску и вышла в полуфинал турнира в Мельбурне
Теннис / WTA 0

Чешская теннисистка Маркета Вондроушова пробилась в полуфинал турнира «Мельбурн-1», который проходит в Австралии. В четвертьфинале Вондроушова обыграла Надию Подороску из Аргентины со счётом 4:6, 6:3, 10:4.

Продолжительность матча составила 1 час 43 минуты. 21-я ракетка мира Вондроушова выполнила один эйс, допустила пять двойных ошибок и реализовала два брейк-пойнта из семи. Подроска, занимающая 47-е место в рейтинге WTA, трижды подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала два брейк-пойнта из восьми.

В полуфинале турнира Вондроушова встретится с испанкой Гарбинье Мугурусой. Во втором полуфинале сыграют американка Серена Уильямс и первая ракетка мира Эшли Барти, представляющая Австралию.

Мельбурн-1 (ж). 1/4 финала
05 февраля 2021, пятница. 07:30 МСК
Маркета Вондроушова
21
Чехия
Маркета Вондроушова
М. Вондроушова
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
4 		6 1 10
6 		3 0 4
         
Надия Подороска
47
Аргентина
Надия Подороска
Н. Подороска
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