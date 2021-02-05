Вондроушова обыграла Подороску и вышла в полуфинал турнира в Мельбурне

Чешская теннисистка Маркета Вондроушова пробилась в полуфинал турнира «Мельбурн-1», который проходит в Австралии. В четвертьфинале Вондроушова обыграла Надию Подороску из Аргентины со счётом 4:6, 6:3, 10:4.

Продолжительность матча составила 1 час 43 минуты. 21-я ракетка мира Вондроушова выполнила один эйс, допустила пять двойных ошибок и реализовала два брейк-пойнта из семи. Подроска, занимающая 47-е место в рейтинге WTA, трижды подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала два брейк-пойнта из восьми.

В полуфинале турнира Вондроушова встретится с испанкой Гарбинье Мугурусой. Во втором полуфинале сыграют американка Серена Уильямс и первая ракетка мира Эшли Барти, представляющая Австралию.