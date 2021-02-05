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Германия обыграла Сербию и встретится в полуфинале ATP Cup с Россией

Германия обыграла Сербию и встретится в полуфинале ATP Cup с Россией
Теннис / ATP 0

Сборная Германии стала последним полуфиналистом командного турнира ATP Cup, который проходит в Австралии. Немцы со счётом 2-1 победили сербов. Решающее очко сборная Германии набрала в парном матче. Ян-Леннард Штруфф и Александр Зверев обыграли Николу Чачича и Новака Джоковича со счётом 7:6 (7:4), 5:7, 10:7.

Продолжительность матча составила 1 час 50 минут. Сербы выполнили пять эйсов, допустили три двойные ошибки и реализовали один брейк-пойнт из пяти. Немцы семь раз подали навылет, допустили шесть двойных ошибок и не реализовали ни одного брейк-пойнта.

Сборная Германии в полуфинале ATP Cup встретится с Россией. Во втором полуфинале сыграют Италия и Испания. Отметим, что Сербия — действующий чемпион ATP Cup.

ATP Cup. Группа A
05 февраля 2021, пятница. 07:50 МСК
Никола Чачич
Сербия
Никола Чачич
Новак Джокович
Сербия
Новак Джокович
Н. Чачич Н. Джокович
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 4 		7 0 7
7 7 		5 1 10
         
Ян-Леннард Штруфф
Германия
Ян-Леннард Штруфф
Александр Зверев
Германия
Александр Зверев
Я. Штруфф А. Зверев
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