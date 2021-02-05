Германия обыграла Сербию и встретится в полуфинале ATP Cup с Россией

Сборная Германии стала последним полуфиналистом командного турнира ATP Cup, который проходит в Австралии. Немцы со счётом 2-1 победили сербов. Решающее очко сборная Германии набрала в парном матче. Ян-Леннард Штруфф и Александр Зверев обыграли Николу Чачича и Новака Джоковича со счётом 7:6 (7:4), 5:7, 10:7.

Продолжительность матча составила 1 час 50 минут. Сербы выполнили пять эйсов, допустили три двойные ошибки и реализовали один брейк-пойнт из пяти. Немцы семь раз подали навылет, допустили шесть двойных ошибок и не реализовали ни одного брейк-пойнта.

Сборная Германии в полуфинале ATP Cup встретится с Россией. Во втором полуфинале сыграют Италия и Испания. Отметим, что Сербия — действующий чемпион ATP Cup.