Германия обыграла Сербию и встретится в полуфинале ATP Cup с Россией
Сборная Германии стала последним полуфиналистом командного турнира ATP Cup, который проходит в Австралии. Немцы со счётом 2-1 победили сербов. Решающее очко сборная Германии набрала в парном матче. Ян-Леннард Штруфф и Александр Зверев обыграли Николу Чачича и Новака Джоковича со счётом 7:6 (7:4), 5:7, 10:7.
Продолжительность матча составила 1 час 50 минут. Сербы выполнили пять эйсов, допустили три двойные ошибки и реализовали один брейк-пойнт из пяти. Немцы семь раз подали навылет, допустили шесть двойных ошибок и не реализовали ни одного брейк-пойнта.
Сборная Германии в полуфинале ATP Cup встретится с Россией. Во втором полуфинале сыграют Италия и Испания. Отметим, что Сербия — действующий чемпион ATP Cup.
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