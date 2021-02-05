Клейстерс переболела коронавирусом, она вернётся в тур в марте
Бельгийская теннисистка Ким Клейстерс в январе заразилась коронавирусом, сообщает журналист Девульф Филип. При этом у бельгийки были лишь лёгкие симптомы болезни, сейчас она чувствует себя лучше. Клейстерс уже возобновила тренировки. Она рассчитывает вернуться в тур уже в марте 2021 года.
Ранее стало известно, что 37-летняя Клейстерс приняла решение пропустить Открытый чемпионат Австралии, на который ей дали уайлд-кард. В итоге её приглашение передали австралийке Арине Радионовой.
Старт Australian Open запланирован на 8 февраля 2021 года. Квалификация мужского турнира проходила в Дохе с 10 по 13 января 2021 года, женского — в Дубае в эти же даты. Действующими чемпионами соревнований являются серб Новак Джокович и американка Софья Кенин.
Клейстерс отказалась от участия в Australian Open. Её уайлд-кард отдали Родионовой
«Это двойной удар!» Марокканский теннисист проиграл американцу, заражённому коронавирусом
Эллиот Беншетри не прошёл во второй круг квалификации Australian Open и теперь ещё может сесть на карантин из-за контакта с соперником.
Рекомендуем вам
- 5 февраля 2021
-
10:33
-
10:27
-
10:24
-
10:02
-
09:44
-
09:35
-
09:28
-
09:09
-
08:49
-
08:41
-
08:30
-
04:23
- 4 февраля 2021
-
22:55
-
22:41
-
21:25
-
19:20
-
18:06
-
17:20
-
17:17
-
15:55
-
14:20
-
13:39
-
12:16
-
11:50
-
10:26
-
09:53
-
09:04
-
04:57
-
00:44
-
00:36
- 3 февраля 2021
-
23:05
-
22:06
-
21:21
-
20:34
-
19:52
Партнерский контент
Рекомендуем вам