Клейстерс переболела коронавирусом, она вернётся в тур в марте

Бельгийская теннисистка Ким Клейстерс в январе заразилась коронавирусом, сообщает журналист Девульф Филип. При этом у бельгийки были лишь лёгкие симптомы болезни, сейчас она чувствует себя лучше. Клейстерс уже возобновила тренировки. Она рассчитывает вернуться в тур уже в марте 2021 года.

Ранее стало известно, что 37-летняя Клейстерс приняла решение пропустить Открытый чемпионат Австралии, на который ей дали уайлд-кард. В итоге её приглашение передали австралийке Арине Радионовой.

Старт Australian Open запланирован на 8 февраля 2021 года. Квалификация мужского турнира проходила в Дохе с 10 по 13 января 2021 года, женского — в Дубае в эти же даты. Действующими чемпионами соревнований являются серб Новак Джокович и американка Софья Кенин.

Клейстерс отказалась от участия в Australian Open. Её уайлд-кард отдали Родионовой