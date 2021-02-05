С. Уильямс отказалась от участия в полуфинале турнира в Мельбурне

Американская теннисистка Серена Уильямс снялась с турнира в Мельбурне (Австралия). В полуфинале она должна была сыграть с первой ракеткой мира австралийкой Эшли Барти.
Уильямс пробилась в полуфинал, обыграв соотечественницу Даниэль Коллинз (6:2, 4:6, 10:6). Но 39-летняя американка решила не играть с Барти из-за проблем со здоровьем.
«Серена Уильямс снялась с турнира из-за травмы правого плеча. Эшли Барти выходит в финал», — сообщила пресс-служба WTA в «Твиттере».
Во втором полуфинале встретятся чешка Маркета Вондроушова (8) и испанка Гарбинье Мугуруса (6).
Пока неизвестно, как травма повлияет на участие Уильямс в Открытом чемпионате Австралии. Серена является 23-кратной победительницей турниров «Большого шлема». Australian Open стартует уже 8 февраля.
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