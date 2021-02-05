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Макинрой призвал заменить пятые сеты на ТБШ тай-брейком

Макинрой призвал заменить пятые сеты на ТБШ тай-брейком
Теннис / Australian Open 2021 0

Семикратный чемпион турниров «Большого шлема» Джон Макинрой призвал изменить формат мэйджоров. По его мнению, пятый сет нужно заменить тай-брейком до 10 очков.

Макинрой полагает, что слишком продолжительные матчи могут отпугнуть телезрителей, которым не захочется тратить столько времени на просмотр игры.

«Я всегда думал о каком-то решении. Думаю, что тай-брейк до 10 очков после четвёртого сета подходит. Это было бы компромиссом. В то же время я бы не стал менять формат и переходить на трёхсетовые матчи, как на других турнирах. Турниры «Большого шлема» должны быть иными.

Мы хотим, чтобы наш спорт развивался. Но мы постоянно стреляем себе в ногу, я не понимаю зачем. Нам нужно сделать так, чтобы теннис был доступен», — цитирует Макинроя Sky Sports.

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