Джокович потерпел первое поражение в карьере на ATP Cup

Первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович впервые в карьере проиграл на ATP Cup. Он в парном матче вместе с Николой Чачичем уступил немцам Яну-Леннарду Штруффу и Александру Звереву. Матч закончился со счётом 7:6 (7:4), 5:7, 10:7.

В результате сербы не смогли выйти из группы в полуфинал, уступив немцам со счётом 1-2. Сборная Сербии не сможет защитить чемпионский титул на ATP Cup.

Что касается Джоковича, то он потерпел первое поражение в двух розыгрышах турнира. На ATP Cup Новак в общей сложности провёл 12 матчей. В прошлом сезоне он выиграл шесть одиночных поединков и два парных, а в этом — два одиночных матча и один парный.

Теперь сборная Германии в полуфинале ATP Cup встретится с командой России. Во втором полуфинале сыграют Италия и Испания. Отметим, что Сербия — действующий чемпион ATP Cup.