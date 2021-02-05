Александрова прокомментировала разгромную победу над второй ракеткой мира Халеп

Российская теннисистка Екатерина Александрова прокомментировала разгромную победу в четвертьфинальном матче турнира в Мельбурне (Австралия) со второй ракеткой мира румынкой Симоной Халеп со счётом 6:2, 6:1.

«Здорово, что я смогу завтра сыграть в полуфинале. Я просто старалась играть как можно лучше. В начале матча я немного нервничала, потому что этот корт не является счастливым для меня. Но после двух проигранных геймов я наконец смогла выиграть первый и почувствовала себя гораздо лучше», — приводит слова Александровой официальный сайт тура.

За выход в финал соревнований Александрова, являющаяся первой ракеткой России, поспорит с эстонкой Кайей Канепи. Она вышла в полуфинал на отказе чешки Каролины Муховой.

Александрова разгромила вторую ракетку мира Халеп и вышла в полуфинал турнира в Мельбурне