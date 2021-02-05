Вавринка снялся с четвертьфинального матча турнира в Мельбурне

Швейцарский теннисист Стэн Вавринка отказался участвовать в матче 1/4 финала турнира «Мельбурн-2», который проходит в Австралии, сообщает пресс-служба ATP. В четвертьфинале Вавринка должен был встретиться с французом Жереми Шарди.

Швейцарец отказался выходить на корт из-за проблем со здоровьем. Он испытывает физическое истощение.

В результате Шарди автоматически вышел в полуфинал соревнований. За выход в финал француз поборется с британцем Даниэлем Эвансом. Участники второго полуфинального матча пока не определены.

Что касается Вавринки, то он провёл на этом турнире два матча. Во втором круге швейцарец обыграл представителя Казахстана Михаила Кукушкина со счётом 4:6, 6:3, 6:1, а в третьем круге нанёс поражение австралийцу Алексу Болту (6:4, 4:6, 7:6).