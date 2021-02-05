Хачанов вышел в полуфинал турнира в Мельбурне, обыграв 159-ю ракетку мира
Российский теннисист Карен Хачанов сыграет в полуфинале турнира «Мельбурн-1», который проходит в Австралии. В четвертьфинале 20-я ракетка мира Хачанов не без труда обыграл Ботика ван де Зандсхулпа из Нидерландов. Встреча закончилась со счётом 6:7 (6:8), 7:5, 6:3.
Матч продолжался 2 часа 36 минут. Представитель Нидерландов, занимающий 159-е место в рейтинге ATP, выполнил четыре эйса, допустил пять двойных ошибок и реализовал один брейк-пойнт из шести. Хачанов шесть раз подал навылет, допустил шесть двойных ошибок и реализовал три брейк-пойнта из пяти.
В полуфинале турнира Хачанов встретится с итальянцем Янником Синнером. Во втором полуфинале сыграют Тьяго Монтейро (Бразилия) и Стефано Травалья (Италия).
Мельбурн-1 (м). 1/4 финала
05 февраля 2021, пятница. 09:40 МСК
159
Ботик ван де Зандсхулп
Б. ван де Зандсхулп
Окончен
1 : 2
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|3
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|3
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|7
|6
20
Карен Хачанов
К. Хачанов
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