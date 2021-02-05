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Осака вышла в полуфинал турнира в Мельбурне, в другом матче сыграет Александрова

Осака вышла в полуфинал турнира в Мельбурне, в другом матче сыграет Александрова
Теннис / WTA 0

Японская теннисистка Наоми Осака вышла в полуфинал турнира «Мельбурн-2», который проходит в Австралии. Третья ракетка мира в четвертьфинале обыграла Ирину Бегу из Румынии. Матч закончился со счётом 7:5, 6:1.

Осака выполнила семь эйсов и избежала двойных ошибок. Она реализовала четыре брейк-пойнта из шести. Бегу, занимающая 79-е место в рейтинге WTA, один раз подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала один брейк-пойнт из трёх.

В полуфинале турнира Осака встретится с победителем матча Элисе Мертенс (Бельгия) — Элина Свитолина (Украина). Ранее в полуфинал также вышла россиянка Екатерина Александрова, обыгравшая вторую ракетку мира Симону Халеп. За путёвку в финал Александрова поспорит с эстонкой Кайей Канепи.

Мельбурн-2 (ж). 1/4 финала
05 февраля 2021, пятница. 10:50 МСК
Ирина Бегу
79
Румыния
Ирина Бегу
И. Бегу
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
5 		1  
7 		6  
         
Наоми Осака
3
Япония
Наоми Осака
Н. Осака
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