Осака вышла в полуфинал турнира в Мельбурне, в другом матче сыграет Александрова

Японская теннисистка Наоми Осака вышла в полуфинал турнира «Мельбурн-2», который проходит в Австралии. Третья ракетка мира в четвертьфинале обыграла Ирину Бегу из Румынии. Матч закончился со счётом 7:5, 6:1.

Осака выполнила семь эйсов и избежала двойных ошибок. Она реализовала четыре брейк-пойнта из шести. Бегу, занимающая 79-е место в рейтинге WTA, один раз подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала один брейк-пойнт из трёх.

В полуфинале турнира Осака встретится с победителем матча Элисе Мертенс (Бельгия) — Элина Свитолина (Украина). Ранее в полуфинал также вышла россиянка Екатерина Александрова, обыгравшая вторую ракетку мира Симону Халеп. За путёвку в финал Александрова поспорит с эстонкой Кайей Канепи.