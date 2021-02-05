Российский теннисист Карен Хачанов отреагировал на выход в полуфинал турнира в Мельбурне (Австралия). В четвертьфинале 20-я ракетка мира Хачанов не без труда обыграл Ботика ван де Зандсхулпа из Нидерландов. Встреча закончилась со счётом 6:7 (6:8), 7:5, 6:3.
«Тяжёлый день сегодня, но полуфинал уже завтра! Вперёд!!!» — написал Хачанов в своём «инстаграме».
Запись можно посмотреть в «инстаграме» российского теннисиста.
Матч продолжался 2 часа 36 минут. Представитель Нидерландов, занимающий 159-е место в рейтинге ATP, выполнил 4 эйса, допустил 5 двойных ошибок и реализовал 1 брейк-пойнт из 6. Хачанов 6 раз подал навылет, допустил 6 двойных ошибок и реализовал 3 брейк-пойнта из 5.
В полуфинале турнира Хачанов встретится с итальянцем Янником Синнером. Во втором полуфинале сыграют Тьяго Монтейро (Бразилия) и Стефано Травалья (Италия).
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