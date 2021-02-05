Свитолина не смогла выйти в полуфинал турнира в Мельбурне, уступив Мертенс
Украинская теннисистка Элина Свитолина потерпела поражение в четвертьфинале турнира в Мельбурне (Австралия). Свитолина уступила бельгийке Элисе Мертенс. Матч закончился со счётом 3:6, 7:5, 6:10.
Продолжительность встречи составила 1 час 56 минут. Пятая ракетка мира Свитолина выполнила два эйса, допустила пять двойных ошибок и реализовала три брейк-пойнта из 13. Её соперница, занимающая 20-е место в рейтинге WTA, выполнила три подачи навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из восьми.
В полуфинале турнира Мертенс встретится с японкой Наоми Осакой. Во втором полуфинале россиянка Екатерина Александрова сыграет с эстонкой Кайей Канепи.
Призовой фонд турнира превышает $ 440 тыс.
Мельбурн-2 (ж). 1/4 финала
05 февраля 2021, пятница. 12:25 МСК
20
Элисе Мертенс
Э. Мертенс
Окончен
2 : 1
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5
Элина Свитолина
Э. Свитолина
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