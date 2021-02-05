Даниил Медведев: ни у кого не бывает особой уверенности перед турнирами

Российский теннисист Даниил Медведев, комментируя предстоящий старт на Australian Open, ответил на вопрос о собственной готовности.
«Всегда сложно сказать, насколько уверен в себе. Я слышал от других теннисистов, что ни у кого не бывает особой уверенности перед турнирами. Никогда не знаешь, как сложится первый матч. Да и на турнире всегда бывает много сильных несеяных игроков.
ATP Cup начался удачно, надеюсь, сможем добиться ещё большего. Так что я уверен, что чрезмерная уверенность в собственных силах не приносит ничего хорошего», — сказал Медведев на YouTube-канале Australian Open.
Медведев в настоящее время находится в Австралии, где выступает в составе сборной России на ATP Cup. Россияне успешно вышли в полуфинал турнира, где сыграют с немцами.
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