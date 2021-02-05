Даниил Медведев: хочется, чтобы других теннисистов устрашали пятисетовые матчи со мной

Российский теннисист Даниил Медведев поделился мнением о стартующем Открытом чемпионате Австралии. Медведев предположил, что победа на Итоговом чемпионате ATP поможет ему в матчах с игроками, занимающими первые места в рейтинге ATP.
«Большой шлем» — более сложная задача, чем Итоговый турнир. Ведь здесь будет пятисетовый формат. Каждый из топ-3 — настоящая машина в плане физики, это известно всем. Надеюсь, что я смогу оказаться среди них. Хочется, чтобы других устрашали пятисетовые матчи со мной. Думаю, что с этими ребятами играть по пять сетов страшно.
Потрясающе, что удалось обыграть их в Лондоне. Каждая победа над ними, особенно на турнире «Большого шлема», будет очень полезна в будущем. Ведь с каждым успехом становишься всё ближе к их уровню», — сказал Медведев на YouTube-канале Australian Open.
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