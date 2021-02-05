Джокович отреагировал на вылет Сербии с ATP Cup

Первая ракетка мира серб Новак Джокович прокомментировал неудачное выступление своей команды на ATP Cup. Сербская сборная не смогла выйти в полуфинал турнира. В решающем матче группового этапа Сербия проиграла Германии со счётом 1-2. В третьем матче противостояния Джокович и Никола Чачич проиграли Ян-Леннарду Штруффу и Александру Звереву со счётом 6:7 (4:7), 7:5, 7:10.

«Нам не повезло, что мы проиграли. Но именно в таких моментах и проявляется этот турнир. Это командное соревнование, в котором нужно успешно выступать, а не выигрывать один матч. Это сложно.

Появившиеся свободные дни перед стартом Australian Open? Я просто расстроен, что мы вылетели с ATP Cup. Я сейчас не думаю об Открытом чемпионате Австралии или о том, сколько у меня теперь будет дней для подготовки», — цитирует Джоковича Tennis 365.